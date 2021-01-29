Capital Dergisi tarafından, KoçSistem ana sponsorluğunda organize edilen Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, Capital500 Araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler ödüllerini aldı. Etkinlikte ayrıca iş liderlerine yeni döneme ilişkin vizyon ve perspektif sunan 4 farklı başlıkta paneller gerçekleştirildi.

Bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”na göre “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri”, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu. Capital500 Onur Ödülü ise bu yıl Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a takdim edildi.

Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nin açılış konuşmasında, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Günümüzde kurumların yapısal reformu dijital dönüşümdür. Veribilimini işlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirebilmeli, bunu yapabilmek için de nitelikli işgücüne ve yenilikçi çözümlere olan yatırımlarımızı sürdürmeliyiz” dedi.