CEO Ajanda 2019 Zirvesi
CEO Club’ın “CEO Ajanda 2019” zirvesi, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda; Accenture Türkiye, Castrol Türkiye ve SAP Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Etkinlikte özel sektörün 2018 performansının yanı sıra beklentileri de masaya yatırıldı. Zirvede, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Castrol Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül’ün konuşmalarıyla başladı.
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan Türkçe bir sunum yaparak, salondan büyük bir alkış aldı. Colman, holdinglerin Türkiye’nin dijitalleşmesinde katalizör konumunda yer aldığı vurgusunu yaptı.
Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel yönetiminde düzenlenen CEO Panel’e, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan katıldı.
Zirve kapsamında ayrıca CapitalDergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen “En Büyük Holdingler” araştırmasının sonuçlarına göre 2017 yılındaki performanslarıyla öne çıkan holdingler de ödüllendirildi.
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