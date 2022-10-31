AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54'e, yıllık 85,51'e çıkacağını bekliyor....Daha fazla oku
Euro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi...
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi. Polonya...
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi hayatını kaybetti. Hint basınındaki habere...
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ölü sayısı 151'e yükseldi....
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın