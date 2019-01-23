Endüstri 4.0 Zirvesi Açılış Konuşmaları
Türk iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluşma noktası olan CEO Club çatısı altında düzenlenen “Endüstri 4.0 Zirvesi”, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda ve SAP Türkiye, Yapı Kredi ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında yeni iş yapma modellerinin, üretim metotlarının ve işletmelerin dijitalleşmesinin masaya yatırıldığı zirve, Türk iş dünyasından üst düzey yöneticileri bir araya getirdi.
04 Aralık 2018 – Türk özel sektörünün öncü isimlerini bir arayan getiren en önemli etkinlikler arasında yer alan CEO Club’ın “Endüstri 4.0 Zirvesi”, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda ve SAP Türkiye, Yapı Kredi ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Sanayinin geleceği ve Endüstri 4.0 kavramı kapsamında yeni iş yapma modelleri ile üretim metotlarının masaya yatırıldığı zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.
Zirvede, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Nalbantoğlu’nun SAP ile Endüstri 4.0 başlığıyla yaptığı sunumunun ardından, McKinsey&Company Ortağı Mehmet Başer, CEO Club üyelerinin görüşleriyle gerçekleştirilen ‘Endüstri 4.0’a Hazır mıyız?’ anket sonuçlarından kritik başlıkları paylaştı. Dell EMC Ülke Müdürü Sinan Dumlu’nun konuşmasının ardından Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğünde Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen “Bankacılık 4.0 – Yeni Nesil Bankacılık” sunumunu yaptı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde, Sabancı Holding Dijital Lideri Burak Aydın ve Koç Holding Dijital Lideri Murad Ardaç’ın katılımlarıyla ‘Holdinglerin Ajandası’ paneli gerçekleştirildi ve holdinglerin dijitalleşme stratejileri konuşuldu. Zirve, Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, TAT CEO’su Arzu Aslan Kesimer, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer’in Endüstri 4.0 ile ilgili görüşlerini paylaştığı ‘CEO Vizyon 2019’ başlıklı panelle devam etti.
SANAYİDE TEKNOLOJİNİN LİDERLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Zirve kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa CEO Club üyeleriyle gerçekleştirilen anket sonucu belirlenen ‘Sanayide Teknolojinin Liderleri’ açıklandı. Sanayide teknolojiye yatırımları, vizyonları ve şirket stratejileriyle yön veren CEO’ları belirlemeyi amaçlayan ankete, 300’e yakın CEO Club üyesi, CIO ve CTO katıldı.
Anket sonucunda, ilk 10’a, son iki sırada 2’şer olmak üzere toplam 12 lider girdi. Zirvenin ardından düzenlenen törende; Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Havelsan CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, Mercedes Benz Türk CEO’su Süer Sülün, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Kordsa CEO’su Ali Çalışkan’a ödülleri takdim edildi.
ENDÜSTRİ 4.0 ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Toplantıda Mc Kinsey ve Capital Dergisi iş birliği ile yapılan “Türkiye Dijital Sanayi/ Endüstri 4.0 Anketi 2018” sonuçları da açıklandı. Ağustos ayından bu yana farklı boyutlarda ve çeşitli sektörlerden toplam 80 şirketle görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçları, Türkiye’nin Endüstri 4.0 farkındalığının düşük olmadığı ancak önümüzdeki dönemde, net bir yol haritası çizilmesi ve yetkinliklerin geliştirilmesinin, küresel Endüstri 4.0 dönüşümünde ülkenin daha da ileri gitmesi için önemli faktörler haline geleceğini vurguladı.
Ankete göre şirketlerin Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalığı şirketlerin yüzde 33’ünde ileri düzeyde çıkarken, Endüstri 4.0 vizyonunun şirket genel stratejisi ile uyumu yüzde 27, net bir yol haritasına sahip olma oranı ise yüzde 25 oldu. Bu arada şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i, Endüstri 4.0 çözümlerinin şirket başarısı üzerinde önemli bir etkisi olduğuna da inanıyor.
Araştırmaya katılan şirketlerin en yaygın uyguladığı çözümün yüzde 54 ile robotik ve otomasyon olduğu görülürken, Türkiye’de gelecek 3 yıl içinde en yaygın Endüstri 4.0 çözümünün ise yüzde 68 ile ileri analitik uygulamaları olduğu da göze çarpıyor. Ankete göre şirketlerin yüzde 33’ü gelecek 3 yıl içinde Endüstri 4.0 çözümlerine 0-5 milyon TL, yüzde 26’sı ise 5-20 milyon TL bütçe ayırmayı hedefliyor.
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