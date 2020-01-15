Perakendede İnovasyon Forumu / Perakendenin Hızlıları Ödülleri

Ocak 15, 2020 0 Yorum 54 Okunma

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER:
Türkiye’nin En Büyük Perakende Şirketi (ciroya göre)
1-BİM
2-A101
3-Migros

Türkiye’nin En Çok Mağazası olan Perakende Şirketi
1-A101
2-BİM
3-ŞOK

Yurtdışındaki (M2’ye göre) En Büyük Türk Perakende Şirketi
1-LCWaikiki
2-BİM
3-İstikbal

Yurtdışında (mağaza sayısına göre) En Büyük Türk Perakende Şirketi
1-LCWaikiki
2-BİM
3-İstikbal

İstihdam Yaratmada İlk 3 Perakende Şirketi
1-TAB GIDA
2-A101
3-LCWaikiki

Anadolu’nun İlk 3 Perakende Şirketi
1-Özdilek AVM ve Tekstil
2-Yunus Marketler Zinciri
3-ADESE

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PERAKENDE ŞİRKETLERİ (Mağaza sayısına göre)
En Büyük Gıda Perakende Şirketi MİGROS

En Büyük İndirim Perakende Şirketi A101

En Büyük Ayakkabı Perakende Şirketi FLO MAĞAZACILIK

En Büyük Hazır Giyim Perakende Şirketi LCWAIKIKI

En Büyük Lüks Perakende Şirketi VAKKO

En Büyük Mobilya Perakende Şirketi İSTİKBAL

En Büyük Yapı Market Perakende Şirketi TEKZEN

En Büyük Ev Tekstili Perakende Şirketi ENGLISH HOME

En Büyük Züccaciye Perakende Şirketi KARACA

En Büyük Teknoloji Perakende Şirketi TEKNOSA

En Büyük Fast Food Perakende Şirketi TAB GIDA

En Büyük Kişisel Bakım Ürünleri Perakende Şirketi GRATIS

En Büyük Kitap ve Kültür Ürünleri Perakendecisi D&R

En Büyük Ev ve İç Giyim Perakendecisi PENTİ

TÜRKİYE’NİN (CİROYA GÖRE) EN BÜYÜK PERAKENDE ŞİRKETLERİ

TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ PERAKENDECİSİ MEDIAMARKT

TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK ÇOK KATLI MAĞAZA ŞİRKETİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK

TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK LÜKS PERAKENDECİSİ BEYMEN

TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK YAPI MARKETİ KOÇTAŞ

TÜRKİYE’NİN CİRO VE İSTASYON SAYISI BAKIMINDAN EN BÜYÜK AKARYAKIT PERAKENDECİSİ PETROL OFİSİ

ONLINE CİROSU EN YÜKSEK PERAKENDE ŞİRKETLERİ
1-LCWaikiki
2-TAB GIDA
3-Domino’s Pizza

MOBİL CİROSU EN YÜKSEK PERAKENDE ŞİRKETLERİ
1-TAB GIDA
2-McDonald’s
3-Domino’s Pizza



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