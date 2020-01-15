Perakendede İnovasyon Forumu / Perakendenin Hızlıları Ödülleri
ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER:
Türkiye’nin En Büyük Perakende Şirketi (ciroya göre)
1-BİM
2-A101
3-Migros
Türkiye’nin En Çok Mağazası olan Perakende Şirketi
1-A101
2-BİM
3-ŞOK
Yurtdışındaki (M2’ye göre) En Büyük Türk Perakende Şirketi
1-LCWaikiki
2-BİM
3-İstikbal
Yurtdışında (mağaza sayısına göre) En Büyük Türk Perakende Şirketi
1-LCWaikiki
2-BİM
3-İstikbal
İstihdam Yaratmada İlk 3 Perakende Şirketi
1-TAB GIDA
2-A101
3-LCWaikiki
Anadolu’nun İlk 3 Perakende Şirketi
1-Özdilek AVM ve Tekstil
2-Yunus Marketler Zinciri
3-ADESE
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PERAKENDE ŞİRKETLERİ (Mağaza sayısına göre)
En Büyük Gıda Perakende Şirketi MİGROS
En Büyük İndirim Perakende Şirketi A101
En Büyük Ayakkabı Perakende Şirketi FLO MAĞAZACILIK
En Büyük Hazır Giyim Perakende Şirketi LCWAIKIKI
En Büyük Lüks Perakende Şirketi VAKKO
En Büyük Mobilya Perakende Şirketi İSTİKBAL
En Büyük Yapı Market Perakende Şirketi TEKZEN
En Büyük Ev Tekstili Perakende Şirketi ENGLISH HOME
En Büyük Züccaciye Perakende Şirketi KARACA
En Büyük Teknoloji Perakende Şirketi TEKNOSA
En Büyük Fast Food Perakende Şirketi TAB GIDA
En Büyük Kişisel Bakım Ürünleri Perakende Şirketi GRATIS
En Büyük Kitap ve Kültür Ürünleri Perakendecisi D&R
En Büyük Ev ve İç Giyim Perakendecisi PENTİ
TÜRKİYE’NİN (CİROYA GÖRE) EN BÜYÜK PERAKENDE ŞİRKETLERİ
TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ PERAKENDECİSİ MEDIAMARKT
TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK ÇOK KATLI MAĞAZA ŞİRKETİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK LÜKS PERAKENDECİSİ BEYMEN
TÜRKİYE’NİN CİRO BAKIMINDAN EN BÜYÜK YAPI MARKETİ KOÇTAŞ
TÜRKİYE’NİN CİRO VE İSTASYON SAYISI BAKIMINDAN EN BÜYÜK AKARYAKIT PERAKENDECİSİ PETROL OFİSİ
ONLINE CİROSU EN YÜKSEK PERAKENDE ŞİRKETLERİ
1-LCWaikiki
2-TAB GIDA
3-Domino’s Pizza
MOBİL CİROSU EN YÜKSEK PERAKENDE ŞİRKETLERİ
1-TAB GIDA
2-McDonald’s
3-Domino’s Pizza
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