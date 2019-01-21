Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri 2. bölüm
İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından, Birleşmiş Markalar Derneği’nin, Vakıf Bank, Simit Sarayı, Torunlar GYO, hepsiburada, Related Digital, Karaca, BKM express co-sponsorluğunda, iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” 25 Aralık 2018 Salı günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleşti.
Açılış konuşmalarını, Capital&Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’in yaptığı törende Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “e-ticarette Son Trendler”, ünlü reklamcı ve stratejist Levent Erden ise “Yeni Dijital Dünya” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.
DUAYENLER BULUŞTU
“Hızlı Büyüyenler” başlıklı oturumu Digital Related CEO’su Sedat Kılıç yönetirken bu oturumun katılımcıları arasında English Home CEO’su Berna Akyüz Öğüt, Getir ve Bitaksi Kurucusu Nazım Salur ve D&R Genel Müdürü Cem Eriç yer aldı.
“Perakendede Yenilik Dönemi” konulu oturumu ise Levent Erden yönetirken Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz oturumun panelistleri oldular.
Buluşmanın sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendede Büyüme Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.
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