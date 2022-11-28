Fransa'da eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına ek olarak eczacı açığının da baş gösterdiği sektörde, acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyulduğu...
Batı Afrika ülkesi Gana, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak. Gana Devlet Başkanı...
Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başladı. Renault’un “1 ruble” karşılığında...
Irak Merkez Bankasından konuya dair ülkedeki bankalara resmi yazı gönderildi. Yazıda, "Çalışma çıkarı ve denetim yapılması gerekçesiyle Lübnan bankalarından, Irak'a...
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