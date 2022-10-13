Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO
Mert Boysanoğlu/ / MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı
Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO
Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO
Mert Boysanoğlu/ / MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı
Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO
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