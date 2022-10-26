Rusya’da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi. Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında ise Deutsche Bank, Intesa, HSBC...
Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim...
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye...
Rusya, yabancı ülkelerle ticarette getirilen çeşitli kısıtlamaları 2023 sonuna kadar uzattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 8...
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