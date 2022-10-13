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KPMG’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması’nın 2022 yılını kapsayan sonuçları açıklandı. Küresel çapta 1.300’den fazla CEO’nun katıldığı...Daha fazla oku
Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve nükleer santral çalışanları da katıldı. Fransız basınındaki haberlere göre, Gravelines başta olmak...
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma sağlayamadı. Avrupa Birliği (AB)...
İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, ağustosta aylık bazda...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduklarını belirterek, "Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için...
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