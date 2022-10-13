Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande
Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande
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Son haber... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından...
Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve nükleer santral çalışanları da katıldı. Fransız basınındaki haberlere göre, Gravelines başta olmak...
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma sağlayamadı. Avrupa Birliği (AB)...
İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, ağustosta aylık bazda...
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