Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Fairy sponsorluğunda gerçekleştirilen, Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın moderatörlüğündeki panele...Daha fazla oku
Belçika'da bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi. Bu Avrupa'da görülen...
China Evergrande Group'un kurucusu ve başkanı Hui Ka Yan, nakit sıkıntısı çeken emlak şirketindeki hisselerinin bir bölümünü sattı. Evergrande'nin kurucusunun...
Uzmanlar, ABD'nin artan petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervlerinden satış yapmasının fiyatlar üzerindeki etkisinin "söylentinin değil gerçeğin fiyatlanmasıyla" yetersiz kaldığını...
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs salgınında ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini söyledi. Seibert,...
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