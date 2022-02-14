Dünyanın önde gelen küresel lojistik ve nakliye hizmetleri sağlayıcısı ATA Freight Group, kurumda Operasyondan Sorumlu Başkan (COO) olarak görev yapan Matt Goker’in icra kurulu başkanı (CEO) pozisyonuna terfi ettiğini duyurdu.

Görev yaptığı süre boyunca ATA Freight Group’ta satış müdür yardımcısı, ABD satış ve pazarlama direktörü, USEC bölge müdürü, ABD ve Hindistan genel müdürü ve son olarak da 2016’dan beri COO olarak çalışan Goker, aynı zamanda eğtimine de devam ediyor.

Goker, Columbia Üniversitesi’nde teknoloji yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alıyor. Endüstri iş birliği, tedarik zinciri dijitalleşmesi ve sürdürülebilirliğin güçlü bir savunucusu olan Goker’in liderliğindeki ATA Freight, küresel tedarik zincirini dönüştürmek ve optimize etmek için yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin lojistik uzmanlığından yararlanarak niceliksel lojistik çözümler sağlayan Quloi’den ayrıldı. Matt Goker ayn zamanda halen Quloi’nin CEO’su olarak da görev yapıyor.