Esas Private Equity’de Direktör olarak görev yapan, aynı zamanda Esas Holding’in Medline markası altında yer alan Acil Sağlık şirketi ve Adana Hastanesi’nin İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Ahmet Gürkan Ergenekon, Ayakkabı Dünyası Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve sonrasında aynı üniversitede elektronik ve haberleşme alanında yüksek lisansını yapan Ahmet Gürkan Ergenekon, iş hayatına Alcatel Teletaş’ta başladı. Türkiye ve Belçika’da görev yaptıktan sonra KoçSistem ve CPG Ericsson’da çalışan Ergenekon, kuruluşunda yer aldığı Sabancı Telekom’da ve İşNet’te Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Telkoder’de Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan bulunan Ergenekon, 2007 yılında Esas Holding’e ait Medline Acil Sağlık’da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2010-2015 yılları arasında Esas Holding’in özel sağlık sektörü alanındaki tüm yatırımlarını içeren Medline Sağlık Grubu CEO’su olarak görev yaptı. Ahmet Gürkan Ergenekon, evli ve 2 çocuk babasıdır.