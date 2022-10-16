Dünyada dijital göçebe sayısı 40 milyonu aşarken, 2035’te sayılarının 1 milyarı bulması bekleniyor. 25’ten fazla ülke vergi ve oturum teşviki açıklarken, 30’a yakın ülke de teşvik hazırlığında.

Uzmanlara göre, Türkiye 50 milyar dolarlık pazardan pay almak için harekete geçmeli. Esnek çalışmanın başladığı ülkelerde geçtiğimiz yıllarda ‘dijital göçebe’ kavramıda oluşmaya başladı.

Pandemide esnek çalışmanın tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte dijital göçebelerin sayısı bir anda 40 milyonu aşarken, 50 milyar dolarlık bir pazar yarattı.

Ortalama yaşın 32 olduğu dijital göçebelerin yüzde 61’i evli, yüzde 39’u bekar, yüzde 70’i haftada 40 saat veya daha az çalışıyor ve yılda ortalama 119 bin 423 dolar kazanıyor.

Yüzde 80’i 3- 9 ay arası bir yerde, yüzde 66’sı 3- 6 ay arası bir yerde kalıyor. Çoğu iyi kazanan beyaz yakalılardan oluşan dijital göçebeler için 25’ten fazla ülke, vergi ve oturum teşviki açıkladı.

Önemli bir gelir kapısı olan ve uzun dönem konaklama yapan dijital göçebeler için 30’a yakın ülkenin de vizelerinde bu tür teşvikle güncelleme peşinde olduğu belirtiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.