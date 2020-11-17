Havaş’ın satış ve pazarlama genel müdür yardımcılığı görevine Kasım 2020’den itibaren Engin İdemen getirildi.

Havaş’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da 30 havalimanında tam kapsamlı yer hizmetleri faaliyetleri bulunan Havaş’ın üst yönetiminde görev değişikliği oldu.

Havaş Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak görevini sürdüren Engin İdemen, 1 Kasım 2020 itibarıyla satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Lisans eğitimini Işık Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yapan Engin İdemen, 2000’de başladığı kariyerinde havacılık sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde satış ve pazarlama birimlerinde çeşitli görevler üstlendi.

Havaş’a 2002’de katılan İdemen, uzmanlığını operasyon, satış ve pazarlama alanında sürdürdü. İdemen, 2013’ten itibaren ise satış ve pazarlama bölümünde yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Bu yılın temmuz ayından itibaren satış ve pazarlama koordinatörlüğü görevini yürüten İdemen, 1 Kasım itibarıyla şirketin satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütecek.