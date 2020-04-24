Dünya ekonomisini derinden sarsan koronavirüs salgını pek çok sektörde küçülmeye neden oldu. Kuşkusuz bu salgın nedeniyle hem Türkiye hem dünya ekonomisi önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak.

Tüm ekonomilerde küçülme, işsizlik gibi pek çok sorun ortaya çıkacak. Bu olumsuz tabloya rağmen bu süreç bazı sektörlerin büyümesine ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Önlemler doğrultusunda evden çıkmayan tüketiciler e-ticarete yönelirken, alışverişlerde hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor.

Artan talep, bu sektörlerde yeni fırsatlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Migros ve Şok gibi gıda perakende şirketlerinin yanı sıra Hepsiburada, Gittigidiyor gibi e-ticaret siteleri ve Sleepy, Lila Group gibi hijyen ürünleri üreten şirketler istihdamlarını artırıyor.

Haberimizde 13 şirkete yer verdik. Ancak bu şirketler dışında da istihdam artışını sürdüren şirketler olduğunu belirtmek gerekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.