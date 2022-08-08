Türkiye’de yetenek kıtlığı yüzde 83’lere ulaşmış durumda. İstedikleri role uygun çalışan bulamayan şirketler kendileri çözüm geliştiriyor. Yetenek açığını kapatmak isteyen şirketler gençler için özel gelişim programları tasarlıyor.

24 Temmuz – 6 Ağustos 2022 tarihli sayıdan

Pandeminin ardından gelen enflasyon, rekor işsizlik, büyük istifa dalgası gibi problemlere son dönemde bir yenisi daha eklendi: Yetenek kıtlığı… ManpowerGroup’un araştırmasına göre 2013’te dünya genelinde şirketlerin yüzde 35’i yetenek eksikliği yaşarken, bugün bu rakam yüzde 69’lara çıkmış durumda.

Türkiye’de ise bu oran yüzde 83. Üstelik çalışanların beklentilerinin tamamen değiştiği günümüz dünyasında bu oranın daha da artması bekleniyor.

İSTİHDAM OLANAĞI VAR

Yetenekleri çekmek isteyen şirketler artık bu açığı kapatmak için gelişim programları tasarlıyor. Şirketler hem öğrenciler hem de yeni mezunlar için farklı programlar organize ediyor. Bu programları tamamlayanlar gençleri genelde istihdam ediyor.

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Örneğin Alarko, genç yetenekleri şirkete çekmek için bu yıl ‘All-my way’ staj programını geliştirdi. Bu programın en önemli özelliği stajyerlerin işbaşı deneyimi yaşamalarının ötesinde aynı zamanda yoğun bir eğitim programından geçiyor olmaları. Programın bir diğer önemli başlığı ise ileri bildirim.

Stajyerlerle belirli periyotlarda buluşarak gelişimlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı Pınar Yamaner, “Gerçekleştirdiğimiz envanterler ve simülasyonlar sonucu tespit etmiş olduğu güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında paylaşımlarda bulunuyor” diyor.

Borusan, 31 yıldır genç yetenekleri çekmek için program uyguluyor. Yaklaşık 400 genç yetenek, grup bünyesindeki farklı şirketlerde çalışmaya başladı. Hatta Borusan Holding Grup CEOsu Erkan Kafadar da bunlardan biri.

Şirket, her yıl gerçekleştirdiği Borusan Alpha Staj ve Borusan Alpha Genç Yetenek programları kapsamında genç yetenekler iki yıllık yapılandırılmış bir gelişim programına dahil oluyorlar.

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Alpha Genç Yetenek Programı’nı iki yılda bir düzenlediklerini ve 2022 yılı için toplam dokuz farklı şirkete 42 açık pozisyon olduğunu söylüyor.

‘Geleceğe Liderlik Et’ isimli staj programı olan Akenerji, özellikle yaz döneminde uzun staj programları, online ve hibrit programlarla hem gençlerin mesleğe ilk adımlarını atmalarına sağlıyor hem de yeni mezun aday havuzuna katkı sunuyor.

Akkök Holding ve Akenerji CHRO Duygu Erzurumlu, yeni mezun adayların önemli bir kısmının stajyerler arasından çıktığını söylüyor. Akkim, 2019’da başlattığı ‘Akkim İyi Gelecek’ programıyla üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencilerini, uzun dönemli staj deneyimi ile yetiştirmeyi hedefliyor.

Genç yetenekler, gerçek bir işe alım süreci ile programa seçildikten sonra haftanın üç günü işe gelerek sekiz

ay boyunca staj yaptıkları departmanlarda bir projede görev alıyor ve işi işte öğreniyorlar. Akkim Kimya İnsan Kaynakları Müdürü Gonca Yonar, 2022-2023 döneminde en az 15 genci daha sürece dahil edeceklerini söylüyor.

YAZILIM PROGRAMI

AloTech, geçen yıl teknolojiye öncülük etmeyi hedefleyen genç yetenekleri bünyesine çekmek için Patika.dev iş birliği ile bir Bootcamp (yazılım eğitim programı) düzenledi.

Şirket, ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında gençleri desteklemek ve parlayan yıldızları istihdam etmek adına öz geçmiş hazırlama ve mülakat deneyimi atölyeleri yaptı.

AloTech İnsan Kaynakları Müdürü Eda Nergis Marakoç, tüm bu çalışmalar neticesinde bu sene içinde 20’nin üzerinde genç yeteneği daha ekibe katmayı hedeflediklerini belirtiyor.

AXA Sigorta’nın gençlere gerçek bir iş deneyimi sunan AXIS (AXA Intern Story) uzun dönem staj programı var. Programla lisans ve yüksek lisans öğrencileri, kurumsal hayatı deneyimlerken bir projede önemli sorumluluklar alma imkanı buluyor.

AXA Sigorta İnsan Kaynakları Direktörü Zeynep Ergenç, “Gençler uzun süreli gerçek bir iş deneyimi yaşamak, proje yönetiminde yer alarak ekibin etkin bir parçası olmak gibi fırsatlara sahip oluyorlar” diyor.

Burgan Bank, genç yetenekler için 2014 yılında bir işe alım ve eğitim programı tasarladı. Burgan Young Stars markasıyla, bilgi teknolojileri alımları için de Burgan Young Stars Tech markasıyla program yürütülüyor.

Burgan Bank İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, bu süreçte gençlerin maaş ödemesi yapıldığı için gerçek bir çalışan gibi gözlem yapma ve çalışacakları ekibi yakından tanıma fırsatı bulduğunu söylüyor.

KAPSAMLI EĞİTİM İMKANI

Mondelez International’ın ise genç yeteneklere yönelik hazırlanan management trainee (MT) programının adı Stargate. Bu sene programın altıncı dönemi tamamlandı. Mondelez International Türkiye IK Direktörü Esra Boduroğlu, programa katılanların rekabet hukukundan, piyasa analizine kadar pek çok konuda eğitim aldıklarını söylüyor.

Turkcell Global Bilgi’nin Techno Camp Programı kapsamında gençler iki ay boyunca kurumsal çözümler ve iş zekasından network altyapı teknolojilerine birçok konuda detaylı eğitimler alıyor.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, “Programı başarı ile tamamlayan genç yeteneklerimiz, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecekler” diyor.

Gürmen Group, bu yıl ilk kez Full Stack Bootcamp eğitim programını hayata geçirdi. Bu program; grup şirketlerinden Gürmen Teknoloji’nin yeni mezun genç yetenekleri teknoloji kariyerine hazırladığı yetenek gelişim ve eğitim programı.

Teknoloji içerikli eğitimler toplam yedi hafta boyunca toplam 84 saat sürüyor. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, programı başarıyla tamamlayanların Gürmen Teknoloji’nin genç ve dinamik ekibinin bir parçası olarak kariyerlerine devam ettiğini söylüyor.

Hedef Holding, Türkiye sermaye piyasalarının 2020 ve 2021 yıllarında yaşadığı büyümeye bağlı olarak ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ‘Borsa Okulu’ projesini başlattı. Borsa Okulu’ndaki altı aylık eğitimi başarı ile tamamlayan yeni mezunlar, İnfo Yatırım’da çeşitli birimlerde kariyer fırsatı buluyor.

GERÇEK İŞ TECRÜBESİ

Kibar Holding’in K-team Genç Yetenek Staj Programı, dördüncü sınıf üniversite öğrencilerine bir yıl süren gerçek bir iş deneyimi fırsatı sunuyor.

Sahada ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücüne ulaşmak için 2022 yılında ilk kez K-Start Sahada Genç Yetenek Staj Programı’nı hayata geçirdiklerini söyleyen Kibar Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine altı ay boyunca sahada gerçek bir iş tecrübesi sağlayacaklarını belirtiyor.

Hayat’ın iki genç yetenek programı var. Hayat bünyesinde çalışan stajyerler için Hayat’ı Keşfet, yeni mezun çalışanlar için ise H Generation MT programları hazırlandı. Hayat’ı Keşfet staj programı 2015 yılında başladı.

Bu programla beraber her yıl şirkete 50 genç yetenek katılıyor. 2016’da başlayan H Generation MT programı kapsamında 80 genç yetenek Hayat bünyesine alındı.

Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, MT’lerin hem danışman eşliğinde bir proje geliştirdiğini hem de farklı departmanları tanıyacakları rotasyon süreçlerine dahil olduklarını söylüyor.

Mercedes-Benz Türk, PEP (Professional Experience Program) adı verilen 11 ay süren uzun dönem staj programıyla dört yıllık üniversitelerin son sınıfına geçen ve yüksek lisans öğrencilerine şirket bünyesinde staj imkanı sağlanıyor. PEP uzun dönem staj programıyla 2002 yılından bu yana şirkete 2 bine yakın genç katıldı.

Summer Stars yaz staj programı ise uzun yıllardır sürüyor. Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, her yıl 200’e yakın gence zorunlu staj imkanı sağlandığını söylüyor.

GLOBAL GELİŞİM PROGRAMI

Vodafone Türkiye, tüm işe alımlarını Discover Genç Yetenek Programı üzerinden yürütüyor. Voda-fone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı bu programda gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone’u yakından tanıma fırsatı buluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Bu programla bugüne kadar 500’den fazla kişiyi istihdam ettik” diyor. Yetenek Kuşağı programıyla mühendislik fakültelerinden yeni mezun olan genç yeteneklere tam zamanlı çalışma fırsatı sunan Softtech, bu program ile genç yeteneklerin ayrıca kodlama ve yazılım gelişme üzerine odaklanmalarına imkan tanıyor.

Softtech İnsan Kaynakları Direktörü Gülben Gündüz, “Yeni mezun mühendisler, tam zamanlı işlerinin yanında İnovasyon Kuluçka Programı’na da dahil olarak girişimcilik ekosistemi ile tanışıyorlar” diyor.

ING Türkiye, Global Yetenek Programı’nın (International Talent Program / ITP) Türkiye ayağını yürütüyor. Global bir platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, daha sonra Practica Kampı adında bir etkinliğine katılıyor.

Etkinliğin ardından genç yetenekler seçildikleri takdirde Uluslararası Yetenek Programı’na dahil olarak ING Türkiye bünyesinde çalışmaya başlıyor. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Bu gençler, iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek” diyor.