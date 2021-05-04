Dijitalleşmeye kalkan son treni kaçırmayın

2020 yılı, dijital dönüşüm kavramının önemini çok net şekilde anlatan, ders niteliğinde bir sene oldu. Pandemi nedeniyle sayısız klasik işletme zor zamanlar yaşarken, online satışlar konusunda alt yapısını kurmuş, müşterileriyle dijital ilişkilerini güçlendirmiş hatta ofis gereksinimini minimuma indirip çalışanlarını dünyanın her yerinden işleri yürütebilecek şekilde organize etmiş şirketler, işlerini hiç aksatmadan sürdürmeye devam ettiler. Hatta bu dijitalleşmiş şirketler, artan iş hacmi nedeniyle hızlı bir büyüme yaşayarak 2020’yi kapadılar.

Üstelik sadece özel şirketler değil, devlet kurumları da dijitalleşme konusunda çok önemli atılımları başarıyla gerçekleştirdi. 2010’un Türkiye’sinde çok da mümkün görünmeyen sayısız kamu hizmeti 2020’de artık tamamen dijital alt yapı üzerinden sağlanmaya başladı.

Mayıs ayının ilk haftasıyla beraber Bilişim Haftası da gündemimize girmişken, dijital dönüşüm konusunu da tekrar ve detaylıca ele almakta fayda var. Bilişim Haftası, tüm topluma bilişim teknolojilerinin önemini anlatmak ve geleceğin dijital teknolojilerle inşa edileceğini vurgulamak için kullanılan önemli bir farkındalık girişimi ve şirketlerimizin dijital dönüşüm için planlarını gözden geçirmeleri, performanslarını değerlendirmeleri için güzel bir fırsat yaratıyor.

Zira dijital dönüşüm kolay bir operasyon değil. Uzun yıllara dayanan geniş çaplı araştırmalar, bilinçli şekilde planlanmamış dijital dönüşüm çalışmalarının başarıya ulaşma şansının çok düşük olduğunu gösteriyor. McKinsey Global Survey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dijital dönüşüm konusunda özenli planlamalar yapmayan şirketler büyük oranda başarısızlık yaşıyor. Başarıya ulaşan dijital dönüşüm girişimleri ise %30 seviyesinde bulunuyor. Başarılı dijital dönüşüm süreçleri, şirketlerin uzman çözüm ortaklarıyla çalışması ve özenli planlama süreçleriyle mümkün oluyor. Her firmanın özel BT altyapısından dolayı dijital çözüm yapısının da özenle seçilmesi gerekiyor. Dijital dönüşümden en yüksek iş değeri alan firmalar tüm altyapılarını dijitalleştirerek ilerliyor. Tüm altyapılarını dijitalleştiren firmalar maliyetlerini düşürerek %20-50 arası ekonomik kazanç gözlemliyor.

Dijitalleşme artık bir mecburiyet

Bugüne kadar dijitalleşme, daha kaliteli, daha efektif hizmet vermek isteyen şirketlerin tercih ettiği bir alternatif seçenek olarak görülüyorken 2020 sonrasındaki yeni dünyada dijitalleşmenin artık bir seçenek değil mutlak bir zorunluluk haline dönüşeceğine de şahit olacağız.

İş süreçlerini dijital altyapıya entegre edemeyen şirketlerin eski usul yöntemlerle ayakta kalması mümkün olmayacak ve bu şirketlerin, bu işletmelerin kapanmak zorunda kalacaklarına şahit olacağız. Zira artık tüketiciler de aldığı hizmette dijital alt yapıyı kullanmak istiyor. Sipariş verirken, fiziksel olarak mağazada vakit geçirmek yerine cep telefonundan tüm ürün detaylarına ulaşmayı istiyor, ödemeyi dijital olarak yapmayı, siparişini tek tıkla takip edebilmeyi ve ürünün kapısına kadar teslim edilmesini tercih ediyor.

Dev lojistik merkezleri işleten şirketlerden, şehrin iş merkezinde bölgedeki esnafa küçük mağazalarından toptan mal satan cadde üstü toptancılara, tarım işletmelerinden ulaştırmaya, hizmet sektöründen sanayi kuruluşlarına kadar, her işletme artık hem çalışanlarından hem de müşterilerinden gelen dijital alt yapı talebini karşılamak zorunda olduğunu hissediyor.

Dijital dönüşümün ilk ve en önemli ayağı ise hizmetleri bulut servislerine taşımaktan geçiyor.

Yine McKinsey Global Survey tarafından yapılan Bulutta İş Değeri Yakalama isimli araştırmaya göre, BT altyapısını daha çevik, verimli ve risk azaltıcı hale getirmenin yolu Bulut Bilişim'den geçiyor. Fakat firmaların işleyişini ve datasını buluta taşıma sürecinden karlı çıkmak ustalık ve dikkat gerektiriyor.

Bulut yapısı birçok farklı hibrit konfigürasyon ile geliyor; en uygun maliyetli bulut yapısı ise firmaların BT altyapısına göre değişiyor. Bir şirketin alt yapısını, hizmetlerini, iletişimini, üretim süreçlerini bulut sistemlerine taşımak basit bir süreç değil ve çok ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Dijital dönüşüm çabaları başarısızlığa uğrayan %70'in içinde yer almadan bu çabaları başarıya taşımak için en başından itibaren uzman ekiplerle doğru analizleri ve planlamaları yapmak çok önemli.

Şimdi Covid-19 ile beraber, üreticiler de tüketiciler de, dijital hizmetlerle çalışmaya çok daha kolay adapte olabilecek bir fırsat yakalamış durumdalar. Yani dijital dönüşüm için çok doğru bir zamandayız ve hala dijital dönüşüme başlamamış şirketler için bu son treni kaçırmamak çok önemli.

Gartner'ın 2021'de şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı araştırmaya göre, 10 yöneticiden 7'si, Covid-19'u bir fırsat olarak görüp şirketin dijital dönüşüm hamlesini başlattı veya hızlandırdı.

McKinsey Global Survey de Hibrit bulut dünyasında iş ivmesinin kilidini açmak isimli şirket CEO'larıyla gerçekleştirdiği araştırmada CEO'ların şirketi yönetirken hedeflerini 3 ana başlıkta topladığının altını çiziyor.

Gelir akışı hızlandırma

Çeviklik

Maliyet azaltma

CEO'ların %59'u bu üç hedefe ulaşabilmek için de anahtarın bilişim alt yapısı / dijital dönüşüm olduğunu düşünüyor.

Özet olarak, iş dünyası hızla dijitalleşirken, şirketler dijital alt yapılarını güçlendirip dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek rekabete hazırlanırken hala dijitalleşmek için bir plan yapmamış, bu adımları atmamış, hazırlığı olmayan işletmeleri çok zor bir dönem bekliyor. Dolayısıyla, tüm şirketler için dijital alt yapılarını kurmaları ve güçlendirmeleri için kritik bir dönemin içindeyiz. Bu son fırsatı da kaçırmamanın önemini anlamak gerekiyor.

Bu noktada, dijital dönüşüm konusunda Türkiye'nin dev firmalarına destek sağlayan ve çözüm üreten NGN ile iletişime geçerek şirketinizin dijital dönüşümü başlatmak için bilgi alabilirsiniz.

Peki NGN kim ve dijital dönüşüm için ilk adım nasıl atılır?

NGN; bankacılık ve finans, üretim, kamu, perakende ve enerji başta olmak üzere birçok farklı sektörde lider şirketlerin güvenilir yeni nesil teknoloji ortağı olarak çalışıyor. Müşterilerine kaliteli teknoloji çözümleri ve profesyonel hizmetler sağlayarak katma değer yaratmayı amaç edinmiş olan NGN, müşterilerinin rekabette öne geçmelerine, iş verimliliklerini ve sürekliliklerini artırmalarına, ürün ve hizmet üretim giderlerini azaltmalarına ve yeni büyüme alanları keşfetmelerine katkı sağlıyor.

Dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla Türkiye’nin “En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketleri” arasında yer alan, kendi yazılımı olan yerli bulut NGN Cloud'u hizmete sunan NGN’den destek alabilir, bu alandaki son gelişmelerden haberdar olmak için NGN’in alanındaki uzmanlar tarafından hazırlanan blog’unu da takip edebilirsiniz.

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