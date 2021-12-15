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Dolar bugün ne kadar? Borsa, döviz… Piyasalarda gün ortası (21 Aralık 2021)
Ekonomist

Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Vadesi ne kadar?

Dövizdeki düşüş sonrası akaryakıtta indirim olacak mı?
Ekonomist

Dövizdeki düşüş sonrası akaryakıtta indirim olacak mı?

Bankalar bugün dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor
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Bankalar bugün dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

TBB Başkanı anlattı: ‘Dövize Çevrilebilir Mevduat’ sistemi ne anlama geliyor?
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TBB Başkanı anlattı: ‘Dövize Çevrilebilir Mevduat’ sistemi ne anlama geliyor?

Resmi Gazetede yayımlandı: 2022 yılı vergi, ehliyet, kimlik, pasaport harçları ve cezalar
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Resmi Gazetede yayımlandı: 2022 yılı vergi, ehliyet, kimlik, pasaport harçları ve cezalar

Doğal gaz bağlantı, sayaç açma, kapama, değişim bedellerinin üst sınırları belirlendi
Enerji

Doğal gaz bağlantı, sayaç açma, kapama, değişim bedellerinin üst sınırları belirlendi

Motorlu taşıtlar vergisi yeni yılda 1-3 yaş otomobiller için 1313 liradan başlayacak
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Motorlu taşıtlar vergisi yeni yılda 1-3 yaş otomobiller için 1313 liradan başlayacak

Borsa güne yatay başladı
Borsa

BIST 50’de bugün de yukarı adım kuralı uygulanacak

BDDK’dan kur manipülasyonu uyarısı
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BDDK’dan kur manipülasyonu uyarısı

EPDK duyurdu: Akaryakıt zammı durduruldu
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EPDK duyurdu: Akaryakıt zammı durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir finansal alternatif sunuyoruz
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir finansal alternatif sunuyoruz

Borsa güne yatay başladı
Borsa

2 kez devre kesiciyi devreye girmişti… BIST 100’de gün sonu rakamları (20 Aralık)

18.5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak: Vergi istinası açıklaması
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18.5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak: Vergi istinası açıklaması

Yeni trend: Hayalet Mutfak… TikTok da 300 ‘restoran’ açıyor
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Yeni trend: Hayalet Mutfak… TikTok da 300 ‘restoran’ açıyor

Ağustosta en fazla reel getiri yüzde 3,98 ile borsa oldu
Borsa

Borsada işlemler devre kesici ile 2. kez durduruldu

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1984 yılında üretimine son verilen Anadol, ralliye hazırlanıyor

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Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte 2022 MTV ücretleri

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EBA, Squid Game, AÖL, Mesut Özil: İşte Türkiye’de 2021 Google trendleri, en çok merak edilenler

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6 yıl önce sektöre girdi: Yerli motorla Afrika ve Amerika’ya açılacak

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