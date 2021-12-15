VavaCars’dan Türkiye’ye yatırımlarını artırma kararı
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars'ın Türkiye'ye toplam yatırım tutarı 200 milyon dolara ulaşacak. Şirket açıklamasına göre, 2019 yılında...Daha fazla oku
Çinli yetkililer, Eylül ayında eğlence sektörü için vergi düzenlemesini yoğunlaştırdıklarını...Daha fazla oku
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Tosyalı Holding, Anadolu 500 listesinde bu yıl beş şirketiyle yer aldı. Tosçelik şirketiyle listenin zirvesinde yer alan Tosyalı Holding’in patronu...Daha fazla oku
Dr. Hakkı Demirci Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? AGİ kalktı mı? İşsizlik ödeneği ne kadar...Daha fazla oku
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,98 azalışla 1.933,36 puana geriledi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST...Daha fazla oku
Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini...Daha fazla oku
20 Aralık 2021 itibarıyla borsa şirketlerinin piyasa değeri... Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık...Daha fazla oku
Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosu, 47 ülkeye ihracatı ve bin 200 kişiye sağladığı istihdamla Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda bu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki dört yılın birincisi Tosçelik, 2020 yılı araştırmasında da...