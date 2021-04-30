Samsung Galaxy S21 Ultra efsane olmaya geldi

Akıllı telefonlar artık iş dünyasının vazgeçilmez parçalarına dönüştü ve kabul edelim ki, yüksek performanslı bir telefon, bir profesyonelin kariyerinde önemli farklar yaratmasına destek olabiliyor.

Akıllı telefonlarıyla ve dijital cihazlarıyla dünya çapında beğeni toplayan Samsung Electronics şimdi telefon teknolojisinde sınırları zorlayan yeni amiral gemisi modeli Galaxy S21 Ultra’yı tanıttı.

Biz de tüm dünya gibi merakla beklediğimiz Galaxy S21 Ultra'yı sizler için mercek altına aldık ve detaylıca inceledik.

Galaxy S21 Ultra, Samsung’un bugüne kadar ürettiği en gelişmiş profesyonel düzey kamera sistemi ile en parlak ve en akıllı ekrana sahip bir "amiral gemisi" modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, Galaxy S Serisi’ne ilk defa kullanıcıların çok sevdiği S Pen deneyimini de dahil eden bu akıllı telefon, üretkenliği ve yaratıcılığı da bir adım öteye taşıyor. Hatırlayacağınız üzere, S Pen daha önce telefonlarda Galaxy Note ve tabletlerde Galaxy Tab serisinde kullanılıyordu.

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S Serisi’nin en gelişmiş mobil deneyimlerin sunulduğu on yıllık mirasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu telefon, değer verdikleriyle bağlantıda kalmak için en yüksek teknolojiyi talep eden kullanıcıları memnun etmek üzere tasarlanmış ve bu görevini de başarıyla yerine getiriyor.

Olağanüstü inovasyon ve çarpıcı bir tasarım

Galaxy S21 Serisi fark yaratan yeni, etkileyici ve cesur tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun yepyeni özelliklerden biri olan ikonik Özel Kesim Kamera Dizaynı metal çerçeveye kusursuz bir biçimde yerleşirken, sade ama çarpıcı bir estetik anlayışla tasarlandığı da fark ediliyor.

Galaxy S21 Ultra, Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleriyle sunulurken şık ve puslu yüzeyi ona sofistike ve zamanın ötesinde bir görünüm kazandırmış.

Profesyonel ihtiyaçlara uygun ekran boyutu

Yaşadığımız dönem bize mobilitenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve güçlü bir ekrana sahip akıllı telefonun, özellikle profesyonel dünyanın vazgeçilmezi olduğunu bir kere daha ispatladı.

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla, Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Bu yeni ekranla kullanıcılar artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmak zorunda kalmıyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Ekranın yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor ve bu sayede pil ömrünü uzatan enerji verimliliğiyle en iyi görüntüyü izleme deneyiminin keyfini çıkarmayı amaçlıyor.

Telefonu etkileyici kılan ekranı, aynı zamanda şimdiye kadar üretilmiş en dayanıklı ekran teknolojilerinden birisi olan Corning® Gorilla® Glass Victus™ ile artık daha uzun ömür vadediyor.

Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1500nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Bu da herhangi bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek değer. İyileştirilmiş yüzde 50 kontrast oranıyla gün ışığında dahi kristal berraklığında, sürükleyici bir görsellik sunuyor. Galaxy S21 ve S21+ cihazlarında olduğu gibi Galaxy S21 Ultra’da da Akıllı Göz Koruma Kalkanı sayesinde artık kullanıcıların gözleri de yorulmuyor.

Kamerası o kadar güçlü ki

Galaxy S21 Ultra, en ileri teknolojiyle üretilmiş profesyonel düzeyde bir kamera sistemine sahip ve bu sayede kullanıcılar stüdyo çekimi kalitesindeki nefes kesen fotoğrafları, her türlü ışıkta ve ortamda elde edebiliyor. Videolarını çekerken ya da düzenlerken her karede seviyeyi yükselten yapay zekâ destekli yeni düzenleme ayarları da kullanıcıya büyük avantaj sağlıyor.

Dörtlü arka kamerada (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) bulunan geliştirilmiş 108MP profesyonel düzey sensör sayesinde, 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12-bit HDR fotoğraflar, çok geniş bir dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy serisi akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor. Ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonu sayesinde fotoğraflar düzenlenirken hiçbir ayrıntı da kaybolmuyor.

Kullanıcıların Galaxy S21 Ultra ile yakınlaştırma yaparken netlik kaybı konusunda endişelenmelerine de gerek yok. Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel(2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip olduğundan, kullanıcılar nesneye uzak olsalar da kristal berraklığında kareler yakalayabiliyor.

Galaxy S21 Ultra’nın gelişmiş Parlak Gece sensörü, Samsung’un düşük ışıkta fotoğraf çekimi konusunda şimdiye kadar attığı en büyük adım. İyileştirilmiş Gece Modu, pürüz azaltma ve 12MP Nona-binning teknolojisiyle, loş oda ışığı ya da gece manzarası gibi zorlu ortamlarda, hızlı bir biçimde mükemmel kalitede kareler çekilebiliyor.

Daha üretken bir telefon

Galaxy S21 Ultra, Samsung’un Geniş Paylaşım Ağı (UWB) gibi çığır açan teknolojiler sunma geleneğini bozmuyor ve cihazlarınız arasında etkileşim kurma biçiminizi geliştirecek yeni bağlanabilirlik imkânları sunuyor.

Ayrıca, Galaxy S21 Ultra kullanıcıları üretkenlik konusunda da önemli bir destek alıyorlar. Samsung, Galaxy S Serisi cihazlar için bir ilki gerçekleştiriyor ve kullanıcıların en sevdiği S Pen deneyimini Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra kullanıcılarına da sunuyor.

Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen’in gücünü Galaxy S21 Ultra’nın gücüyle birleştirmek artık mümkün. Üstelik telefonlarda Galaxy Note ve tabletlerde Galaxy Tab serisi cihazlarda yer alan S Pen de kullanılabiliyor ya da istendiğinde uyumlu kılıfıyla birlikte ayrıca satın alınabiliyor.

Üstelik, bağlanmak da artık daha az enerji tüketiyor. Samsung’un birbirine bağlı cihazlardan oluşan tüm ekosisteminde kesintisiz, uzun süreli bağlantılara ihtiyacınız olduğundan, Galaxy S21 Ultra’da Çift Bluetooth® teknolojisi bulunuyor ve bu teknoloji, Galaxy Buds Pro kulaklıklar gibi bağlı cihazlarınızın stabil bir bağlantıyla daha az pil tüketmesine de yardımcı oluyor.

Güvenilir ve yüksek performanslı bir telefon

Galaxy S21 Ultra’da bulunan yüksek teknolojili kamera, ekran ve bağlanabilirlik kapasitesi, Galaxy cihazlarında şimdiye kadar kullanılan en gelişmiş yonga setiyle destekleniyor. Bu özelliği, daha yüksek hız, gelişmiş işleme yeteneği ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Piliniz azaldığında, Galaxy S21 Ultra yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj olabilme oranına ulaşabiliyor.

Telefon güvenlik konusunda da üst düzey önlemler sunuyor. Profesyonel dünyada artık hassas ticari bilgilere ve sistemlere, mobil cihazlar üzerinden ulaşmak bir ihtiyaca dönüştü ve tam da bu nedenle hassas bilgilerimizin korunması her zamankinden daha önemli. Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarda Samsung’un kendi geliştirdiği yonga seti düzeyindeki güvenlik platformu olan Samsung Knox Vault koruması kullanılıyor. Samsung’un güvenli işlemcisine dışarıdan müdahaleleri önleyici güvenli belleği ekleyen Samsung Knox Vault, Galaxy S21 Serisi'nin yeni bir koruma katmanına sahip olmasını sağlıyor.

Galaxy S21 Serisi akıllı telefonlarda ayrıca gizliliğinizi korumak ve izlemek için yeni bir özellik de bulunuyor. Artık paylaşımlarınız öncesinde fotoğraflarınızdan konum meta verilerini güvenli bir biçimde kaldırabilirsiniz. Böylece fotoğraflarınızı sosyal medyadan indiren meraklı gözler, fotoğraftaki meta verileri üzerinden lokasyon, isim, telefon/kamera modeli gibi mahrem verilerinize erişebilme imkanı bulamıyor. Galaxy S21 Serisi'nin yepyeni Özel Paylaşım fonksiyonuyla, gönderdiğiniz içeriklere kimlerin erişebileceğini ve içeriklerin ne kadar süre erişime açık olacaklarını da kontrol etmeniz mümkün.

Galaxy S21 Ultra hakkında daha fazla bilgi almak web sayfasını ziyaret etmenizi de tavsiye ediyoruz.

*Galaxy S21 Ultra 5G modeli 12GB RAM ve 128/256GB depolama seçenekleriyle sizleri bekliyor.

**Burada belirtilmiş olan bütün tanımlamalar ve açıklamalar ürünün gerçek tanımlamaları ya da açıklamalarından farklı olabilir. Samsung bu belgede ve burada tarif edilen üründe, yapılacak olan değişiklikleri bildirme zorunluluğu olmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede yer alan tüm işlevlere, özelliklere, tanımlamalara, GUI’ye ve bilgilere ek olarak, ürünün faydaları, tasarımı, fiyatlandırması, bileşenleri, performansı, kullanılabilirliği ve kapasitesi, değişimi bildirme zorunluluğu olmaksızın değişime tabidir. Ürünün gerçek performansı ve kullanımı ağ koşullarına, bölgeye ve operatöre göre değişiklik gösterebilir. Ekranda yer alan içerikler ve görseller temsilidir. Listelenen ürünler, satın alınan modele ve yaşadığınız bölgeye göre farklılık gösterebilir. Renk seçenekleri ülkeye ve tedarik koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

***100X Space Zoom; 10x Hibrid Optik yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma ile birlikte Yapay Zekalı Süper Çözünürlük teknolojisi içermektedir. 10x ötesindeki yakınlaştırmalar bazı görüntü bozulmalarına neden olabilir. Galaxy S21 Ultra 5G IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahiptir. 1.5 metre derinlikte tatlı suda 30 dakika boyunca test edilmiştir. Sahilde veya havuzda kullanılması önerilmez. Pil için tipik değerler üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilerek elde edilmiş değerlerdir. Tipik değer, IEC 61960 standartları kapsamında test edilen pillerin kapasitelerindeki sapma değerleri göz önünde bulunarak ulaşılan tahmini değerdir. Galaxy S21 5G Ultra için elde edilen en düşük değer 4855mAh olarak hesaplanmıştır. Gerçek pil ömrü ağ koşullarına, özelliklerine kullanılan programlara, mesaj/arama sıklığına ve şarj etme sayısı gibi diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Samsung Labortuvarları Süper Hızlı Şarj testi kapsamında 25W Seyahat Adaptörünü %0 pil ömrü ile test etmiş olup, testi tüm uygulamaları hizmetleri ve cihaz ekranını kapatarak uygulamıştır. Şarj hızı kullanıma, şarj koşullarına ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. S Pen, Galaxy Buds Pro ve 25W Seyahat Adaptörü, Galaxy S21 modellerinden ayrı olarak satılmaktadır. S Pen’de bluetooth ve kablosuz kontrol fonksiyonları desteklenmemektedir.