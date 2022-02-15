Filo Araç Kiralaması Yapmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Şirketinizin ulaştırma ihtiyacını ekonomik, efektif ve konforlu bir şekilde çözmek için en uygun çözümlerin başında araç kiralama geliyor. Ancak turistik amaçla kişisel olarak araç kiralamanın ötesinde, kurumsal olarak filo kiralama hizmeti almaya karar verirken bilmeniz gereken önemli detaylar var.

Şirketinizin kiralık araçlarıyla uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim yaşamanız için araç kiralarken dikkat etmeniz gereken detayları derledik.

1. Sigorta kapsamının önemi

Kiralayacağınız aracın sigorta teminatlarının kapsamının iyi anlaşılmasında fayda var. Kiralayacağınız araçta sigortanın bulunmaması veya yetersiz teminatlar nedeniyle olası hasarların sorumluluğu şirketinizi zora sokacaktır. Haliyle sigorta konusu çok iyi değerlendirilmelidir.

2. Kira sözleşmesi

Araç kiralama şirketiyle yaptığınız sözleşme oldukça önemlidir; çünkü ortalama 3 yıl süreyle geçerli olacak olan bu sözleşme, tarafların menfaatlerini koruyacak maddeleri içermeli ve olası durumlarda nasıl aksiyon alınacağını net olarak yazmalıdır.

3. Hasar kontrolü

Aracı kullandığınız sözleşme süresi içerisinde, gerekli evraklar sağlandığı sürece tüm hasarlar, kiralama şirketine aittir. Dolayısıyla aracınızı kullanırken oluşan hasarları zamanında bildirmeniz ve onarımını sağlatıyor olmanız, sizi kira süresi sonunda ortaya çıkacak olan olası hasar maliyetlerinden koruyacaktır.

4. Kiralama Şirketi

Tercih edilecek olan kiralama şirketi, verilmesi gereken en önemli karardır.

Çünkü ortalama üç yıl süreyle iş birliği yapacağınız şirketin, sözleşmede yazmayan ve inisiyatif gerektiren konularda çözüm sağlaması, sizleri olası sorun ve maliyetlerden korumalıdır.

20 yıldır sektöründe öncü konumda bulunan Escar, ihtiyaçları doğru anlamaya şartlanmış ve çözüm üretmeye programlanmış bir şirkettir. Aynı zamanda Türkiye’deki ilk ve tek halka açık filo kiralama şirketi olan Escar, size her koşulda en iyi hizmeti sağlayarak, isteklerinizin tam anlamıyla karşılanacağının güvenini verir. Tüm bunların yanında Escar, Türkiye’de en çok sözleşme yenileyen filo kiralama şirketi olması ile de verdiği güveni bir kez daha ispatlamakta ve her koşulda güvenliğinizi göz önünde bulundurarak gereken hizmeti vermeye devam etmektedir.

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