Altın, 2020’yi son 10 yılın en büyük kazancıyla kapattı. 2021’e ise düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön ne olur? Gram altında düşüş devam eder mi? Altını destekleyici faktörler ne olacak? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan merak edilenleri yanıtladı.

Ekonomist.com.tr‘ye değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altın fiyatlarında dolar, enflasyon ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerin yönlendirici olacağını kaydetti. Erkan, altın fiyatlarındaki gerilemeye ilişkin ise, “Yatırımcılar Joe Biden başkanlığının ve Demokrat kontrolündeki kongrenin onayını sindirirken, USD’nin süregelen gelişmelerle kayıplarını azaltması ve hisse senedi piyasasındaki yükselişler altının gerilemesini açıklıyor. Enflasyon beklentileri yüzde 2.06, 10 yıllıklar yüzde 1.10 seviyesine ulaştı. Daha geniş mali politika beklentileri nedeniyle altın satışlarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum” dedi.

Altının çalkantılı geçen bir yıldan sonra son 10 yıldaki en büyük artışını kaydettiğine işaret eden Erkan, “Pandemide güvenlik ihtiyacı nedeniyle öne çıkan altın, güncel fiyat eğiliminde Merkez bankaları ve hükümetlerden gelen teşvik dalgası ve bunun dolar dolaşımını artırması beklentisinden besleniyor. Enflasyon beklentileri artış eğiliminde, altının tutunmasında etkili oluyor. Aşılama ile ilgili iyimserlik, piyasaların güvenlik ihtiyacını azaltsa da, zayıf dolar teması altın fiyatlarının fazla geri çekilmemesini de sağladı” dedi.

“Orta vadede pozitif beklentiler olabilir”

Altın fiyatlarının teşvik dalgaları, enflasyon beklentileri, emtia grubu fiyat hareketleri, pandemi algısı ve aşılama sürecini izleyeceğini kaydeden Erkan, “Fed’in politikaları geniş tutacağı taahhüdü, mali teşviklerin ekonomiye etkileri ve dolar hareketinin tüm dünyada zayıflaması etkilerini kısa sürede izlemeyi sürdüreceğiz. Dünyada düşük faizler geçerliyken, orta vadede altının eğilimi açısından pozitif beklentiler olabilir” diye konuştu.

Gram altında düşüş sürer mi?

Kısa vadede kurun geri çekilmesiyle gram altın fiyatında düşüş görebileceğine işaret eden Erkan, orta ve uzun vadede ise ons altın dinamiklerinin belirleyici olacağını ifade etti.