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  • 2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu

2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu

2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet Altını, 2023 sonunda yüzde 79,75 artışla 13 bin 176 liraya çıktı.

29 Aralık 2023 | 21:52
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2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu

2023 yılında BIST 100 endeksi yüzde 35,60, altının gramı yüzde 79,34, dolar/TL yüzde 57,90, avro/TL de yüzde 63,49 artış gösterdi.

 

 

 

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2022 yılını 5.509,16 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2023 sonunda 7.470,18 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 1961,02 puan ve yüzde 35,60 olarak gerçekleşti.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023'de yüzde 79,34 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1094 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023 yılının son işlem gününde 1962 liraya çıktı.

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2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 13 bin 176 lira oldu. Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 79,75 artış kaydedildi.

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ABD doları da 2023 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı.

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TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 57,90 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 63,49 yükseliş görüldü.
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