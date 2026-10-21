Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti! 21 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü düşüş yönlü hareket etti. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıması ve yatırımcıların gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak karara odaklanması, altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler yakından takip edilirken, yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları ne? İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ilişkin güncel altın fiyatları...