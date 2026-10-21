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Ekonomist
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Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti! 21 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona yönelik kaygıları güçlendirmesi ve gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrilmesiyle haftanın üçüncü işlem gününde geriledi. Bu gelişmelerin altın üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, güncel fiyatlar da merak konusu oldu. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti! 21 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü düşüş yönlü hareket etti. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıması ve yatırımcıların gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak karara odaklanması, altın fiyatları üzerinde etkili oldu. 

Piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler yakından takip edilirken, yatırımcılar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları ne? İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ilişkin güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 21 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 21 Ekim 2026

Alış: 4.118,24 dolar

Satış: 4.118,79 dolar

2 21 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

21 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.570,67 TL

Satış: 6.571,67 TL

3 21 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

21 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.685 TL

Satış: 10.758 TL

4 21 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

21 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.357 TL

Satış: 21.498 TL

5 21 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

21 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.017,91 TL

Satış: 42.855,24 TL

6 21 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

21 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.582 TL

Satış: 42.857 TL

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EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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