Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve faiz beklentilerinin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününde geriledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği beklentisini güçlendirirken altın piyasasında da aşağı yönlü hareket görüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 22 Ekim 2026 Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyor? İşte altın fiyatlarındakİ son gelişmeler...