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  • Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Ekonomist
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını güçlendirmesi ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerle perşembe günü düşüş gösterdi. Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve faiz beklentilerinin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününde geriledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği beklentisini güçlendirirken altın piyasasında da aşağı yönlü hareket görüldü. 

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 22 Ekim 2026 Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyor? İşte altın fiyatlarındakİ son gelişmeler...

1 Ons altın fiyatları 22 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 22 Ekim 2026

Alış: 4.090,62 dolar

Satış: 4.091,17 dolar

2 22 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

22 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.495,31 TL

Satış: 6.496,22 TL

3 22 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

22 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.559 TL

Satış: 10.639 TL

4 22 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

22 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.117 TL

Satış: 21.271 TL

5 22 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

22 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.082,75 TL

Satış: 42.912,97 TL

6 22 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

22 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.143 TL

Satış: 42.431 TL

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EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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