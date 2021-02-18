Altının kilogramı 397 bin 580 liraya geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 397 bin 580 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 397 bin 500 lirayı, en yüksek ise 404 bin 730 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 397 bin 580 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 734 milyon 337 bin 559,06 lira, işlem miktarı ise 1.828,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 746 milyon 296 bin 537,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafiniresi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: