ARA
Bist 100
4984,86
0,28%
Bist 100
Dolar/TL
18,7849
0,0037%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3476
-0,1857%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0833
-0,1857%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1160
1,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi? (9-13 Ocak)

Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi? (9-13 Ocak)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,68 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 3,39, avro/TL yüzde 2,19, dolar/TL yüzde 0,13 değer kazandı.

14 Ocak 2023 | 09:27
0
Yatırım araçları bu hafta nasıl performans gösterdi? (9-13 Ocak)

BIST 100 endeksi, en düşük 4.601,25 ve en yüksek 5.416,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,68 azalarak 4.984,86 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,39 değer kazancıyla 1.160 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,70 artışla 7.795 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.840 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.900 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 kazanımla 18,7950 liraya, avro da yüzde 2,19 artarak 20,3360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,03 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1160 1,16%
  • ALTIN ONS 1920,7 1,17%
  • BIST 100 4984,86 0,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7849 0,0037%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3476 -0,1857%
  • EURO/USD 1,0833 -0,1857%
  • INGILIZ STERLINI 1,22346 0,1621%
  • JAPON YENI 127,888 -1,012%
  • KANADA DOLARI 1,33917 0,22602%
  • RUS RUBLESI 69 1,7924%
Günün En Çok Okunanları
Apple CEO'su maaşını eleştiriler üzerine 35 milyon dolar indirdi
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te
Memur ve emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de
2023'ün ilk yarısı için bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı belirlendi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL