Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,15 yükselişle 483,20 liradan işlem gördü.

Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 478 bin 850 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 478 bin 400 lirayı, en yüksek ise 479 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 478 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 270 milyon 56 bin 132,83 lira, işlem miktarı ise 565,10 kilogram oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: