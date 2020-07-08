Yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor. Gram altının satış fiyatı 397,50 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı ise 1802 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

“GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDECEK”

NTV’ye konuşan Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın, gram altın fiyatında yükselişin süreceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Gram altında yukarı yönlü hareket devam edecek. Yaz ayları düğünlerin olduğu dönem. Düğün sezonu nedeniyle gram altın talebinde de artış oluyor. Önümüzdeki 3 ay bu artış eğiliminin yurt dışındaki değişimden bağımsız olarak devam edecektir.”

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle: