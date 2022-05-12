Dalga boyunun arttığı piyasalarda altın fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir seyir hakim. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Rıdvan Baştürk, “Ons altında kısa vadede yükselen trend desteği olarak 1.830’u izliyorum. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece alımlar etkili olabilir. Yükselişlerde 1.910-1.915 bölgesi ise direnç görevi görebilir” diyor. Baştürk’e göre; gram altın özelinde ise 880 TL destek bölgesi kritik. Bu bölge üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve olası geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Gram altında 910 TL üzerinde ise 935 TL’ye doğru bir hareket yaşanabilir.

Hem küresel hem de yurtiçi piyasalar oldukça dalgalı bir süreçten geçiyor. Dünya tahvil ve hisselerindeki satışlar devam ediyor. Bu hafta içinde beklentinin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası FED’in faiz artış beklentileri yukarı çekilirken ekonomide yavaşlama endişesi de artıyor. Doların küresel olarak da yükseldiği bir süreçte dolar/TL’de de psikolojik 15 seviyesi açıldı ve 15,40’lar test edildi. Borsa da ciddi satışlarla 2.380’lerin altına gerilemiş durumda. Yabancı çıkışının devam etmesi BİST’in kısa vadede yeni zirveler test etmesini zorlaştıracak gibi görünüyor. Ayrıca yabancı çıkışının güçlenmesi durumunda bilanço döneminin de sona ermesiyle endekste kâr satışlarının devam edebileceği de kaydediliyor.

HAREKETLİLİK SÜRECEK

Bu ortamda altın fiyatlarında da hareketlilik var. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında ons altında hafta işinde kısmi satış gözlenirken, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.836 seviyesi destek konumuna geldi. Mevcutta ise 1.845’lerde bir seyir var. Bazı FED yetkililerinin 75 baz puanlık faiz artışına sıcak bakmadığının gözlenmesinin değerli madenin söz konusu seviyenin üzerinde kalmasını sağlayabileceği, küresel risk iştahındaki düşüş ve ABD 10 yıllık faizdeki gerilemenin de ons altına destek olabileceği üzerinde duruluyor. Ons altının günlük kapanış bazında 1.830 dolar seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 1.830-1.880 dolar bandında bir seyir görülebileceği kaydediliyor.

Yurtiçinde ise dolar/TL’deki yükselişin de etkisiyle gram altın tarafında dalgalanmanın ons altına göre daha fazla olduğu gözlemleniyor. 917 TL seviyeleri, son iki günde yükselişlerde gün yükseği olarak test edildi. Özellikle kurda yükselişin kalıcı olmaya devam edeceğini öngörüsüyle beraber yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında kısa vadede 915 ve 918 TL seviyesinin direnç, 911 TL ve 909 TL seviyesinin ise destek olarak takip edilebileceği aktarılıyor.

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Rıdvan Baştürk, ekonomist.com.tr okuyucuları için piyasalardaki mevcut görünümü ve altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Baştürk, önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini de paylaştı.

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ VAR: Piyasalarda özellikle son bir haftadır riskli varlıkların derin kayıplar yaşadığı bir süreçteyiz. ABD’de yüksek enflasyon neticesinde ABD Merkez Bankası FED’den faiz artırımlarının devamı bekleniyor. Buradaki kritik nokta piyasa beklentisinin üzerinde bir artırım gelip gelmeyeceği olacak. Piyasalar bir süredir, 2022 Haziran ve Temmuz ayında toplamda 100 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor. Fakat bazı FED üyeleri 125 baz puan faiz artırımının da masada olduğunu düşünüyor. Hem mevcut faiz fiyatlaması hem de küresel ekonomilere yönelik endişeler riskli varlıklardan kaçışı destekliyor.

PİYASALARDA FED ETKİSİ: Yalnızca FED değil, çoğu ülke merkez bankası faiz artırımlarına devam edecek. FED buna ek olarak piyasadan gelecek üç ay boyunca her ay 47,5 milyar dolar, sonrasında ise her ay 95 milyar dolar çekeceğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler piyasalarda baskı yaratıyor. Bu kapsamda dolar endeksi de 104 üzerini test ederken, borsalar ve kripto varlıklarda ise sert düşüşler yaşanıyor.

YÜKSELEN TREND DESTEĞİ 1.830’DA: Bu yaşanan çalkantıda ons altın neredeyse hiç hareket etmedi diyebiliriz. Normal şartlarda yaşanan bu endişelerin ons altına değer kazandırması beklenebilir. Ancak mevcut durumda yükselişler ve düşüşler oldukça dar bir bantta seyrediyor. ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 3,17 seviyelerinden artan risklerle birlikte yüzde 2,80’e geldiğini belirtmek gerek. Bu durum ons altının gelecek süreçte değer kazanmasını sağlayabilir. Fakat burada temel gelişmeler ile birlikte teknik görünümlere de bakmak gerekiyor. Ons altında kısa vadede yükselen trend desteği olarak 1.830’u izliyorum. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece alımlar etkili olabilir. Yükselişlerde 1.910-1.915 bölgesi ise direnç görevi görebilir.

YUKARI İVME DEVAM EDEBİLİR: Gram altın tarafında ons altındaki yataylığa rağmen yükseliş yaşanıyor. Bunun nedeni ise TL’deki değer kayıpları. Küresel bazda artan faizler, riskli varlıklardan kaçışlar ve dolar endeksinin değer kazanması TL üzerinde baskı yaratıyor. Yurtiçinde yaşanan yüksek enflasyon ve gelecek süreçte de enflasyondaki yükselişlerin devam edeceği beklentisi de baskıyı artırıyor. TCMB ise bu süreçte oldukça pasif kaldı. Bu kapsamda TL’nin reel getirisinin negatif tarafta yüksek seyrettiğini görüyoruz. Tüm bu gelişmeleri düşündüğümüzde dolar kurunda 16 seviyelerine kadar yükseliş ivmesi sürpriz olmayacak. Ons altını da hesaba kattığımızda gram altında da bir yukarı ivme beklentim mevcut. Gram altın özelinde 880 TL destek bölgesi kritik. Bu bölge üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve olası geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Gram altında 910 TL üzerinde ise 935 TL’ye doğru bir hareket görebiliriz.