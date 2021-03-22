Resmi verilere göre, işsizlik yüzde 12’ler seviyesinde ve pandemi öncesi döneme yakın seyrediyor. Ancak iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik, Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk kez açıkladığı ‘atıl iş gücü’ verilerine göre yüzde 29’u aşmış durumda.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin yardımları ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamalar nedeniyle, gerçek işsizlik henüz resmi verilere yansımış değil.

Bu ay ilk kez aylık bazda açıklanan TÜİK’in işsizlik verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı ocakta yüzde 12,2, mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı ise yüzde 13,4 oldu. TÜİK’in AB’ye uyum amacıyla ilk kez ‘atıl iş gücü’ adı altında yayımladığı geniş tanımlı gerçek işsizlik oranıysa yüzde 29,1 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti. istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 43,8 oldu.

Verilerde dikkat çeken iki şey oldu. Bunlardan biri işgücünün ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişiye çıkması oldu. İkinci olarak da ocak ayında istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi artmasını gösterebiliriz. Hasat dönemi olmayan bir ayda tarımdaki bu artış izahata muhtaç gözüküyor.

DANIŞMA KURULU BİLMECESİ

Öte yandan TÜİK ile ilgili ilginç bir gelişme de yaşandı. Bir önceki başkan döneminde kurulan ve saygın ekonomist ve uzmanlardan oluşan ‘Fiyat istatistikleri Danışma Kurulu’ ile ‘işgücü Piyasası Danışma Kurulu’, yeni atanan TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer tarafından lağvedildi.

Kamu kurumlarında bu tür gelişmelere artık alışmış olsak da TÜİK’e ilişkin hassasiyetlerin arttığı bir dönemde, tüm kesimler tarafından olumlu karşılanan bu danışma kurullarının bir anda kaldırılmasının yadırgatıcı olduğunu da buraya not düşmüş olalım.