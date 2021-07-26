Yükselen enflasyonla birlikte, TL’nin değeri de tarihinin en düşük seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1994 yılından beri açıklanan reel efektif döviz kuru, haziran ayında ilk kez 60 puanın altına indi.

İHRACATA YARAR MI?

Haziranda reel efektif döviz kuru 59,77 olarak tüm zamanların en düşük seviyesini görmüş oldu. TL’deki bu tarihi değer kaybı, ilk bakışta ihracat için önemli bir avantaj olarak görülebilir.

Ama unutulmamalı ki Türkiye’de ihracatçıların çok büyük bir kısmı net ithalatçı konumunda.

Gerek hammadde gerekse enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan ihracatçılar kısa bir süre düşük TL’den faydalansa da orta ve uzun vadede ithalat maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkileneceklerdir.

Reel efektif döviz kuru mayıs ayında 60,55 puandan 60,44 puana revize edilmişti. Salgın yılı olan 2020’ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif döviz kuru gerileme ivmesine girmiş ve kasımda 60,45 seviyesini görmüştü.

Reel efektif döviz kuru daha sonra yükselişe geçmiş ve şubat ayında 69 seviyesinin üzerine kadar çıkmıştı.

Öte yandan ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi haziran ayında 75,89 puan olurken, bir önceki ayın endeksi de 77,04 puandan 75,70 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 50,71 puandan 49,94 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 67,12 puandan 66,61 puana geldi.