Pandemiden büyük darbe alan perakende sektörünün oyuncuları olumsuz koşullara rağmen 2021’de büyümeye devam edecek.

Bu dönemde de şirketlerin yeni mağaza açma iştahı devam ediyor. 25 marka yıl sonuna kadar 890 mağaza açacak. Hazır giyimden mobilyaya, ev ürünlerinden teknolojiye farklı sektörleri bünyesinde barındıran perakende pazarında pandeminin etkisiyle taşlar yerinden oynadı.

Covid-19 kapsamında yapılan kısıtlamalar tüketicilerin e-ticarete yönelmesine neden oldu. Bu durum ‘mağazacılık ölecek mi?’ sorularının daha sık gündeme gelmesine neden olsa da ne tüketiciler ne de şirketler fiziksel mağazalardan vazgeçmeye niyetli.

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