Çin’deki salgına karşı ‘temkinli bekleyiş’ var
Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan ve giderek yayılarak küresel bir tehdit haline gelmeye başlayan koronavirüs, küresel ekonomi ile birlikte Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkileri de tehdit ediyor.
Salgına dair endişeler gelişen ülke borsa, para birimi ve tahvillerinde yedi haftalık ralliyi sona erdirdi.
Salgının küresel talebi düşüreceği endişesiyle güvenli varlıklara kaçış, altının ons fiyatının son bir haftada bin 550 dolardan bin 585 dolar seviyesine kadar çıkmasına yol açtı.
Altının TL cinsinden gram fiyatı 295 TL’den 304 TL’ye yükseldi. Petrol fiyatları, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüsün piyasada talebi olumsuz etkileyeceği endişesiyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar/TL kuru ise 5,88’den 5,99 seviyelerine yükseldi. Çin başta olmak üzere küresel borsalarda düşüşler görülürken, Borsa İstanbul’da da BİST 100 Endeksi 123.000 seviyelerinden 118.000 seviyelerine kadar geriledi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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