Çocuklara yönelik internet girişimleri
Son dönemde çocuklara yönelik internet girişimlerinin sayısı artıyor.
Eğitimden güvenli internet kullanımına kadar pek çok farklı alanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.
Buradaki potansiyeli gören Türk Telekom gibi dev şirketler de bu alana yatırım yapmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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