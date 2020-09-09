Türkiye, yıllık 12 milyar dolarlık doğalgaz ithal ediyor. Karadeniz’de tespit edilen 320 milyar metreküplük rezerv sekiz yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılama potansiyeline sahip.

Rezervler üretime dönüştürülürse doğalgaz ithalatında 2025’te 4,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Geçtiğimiz günlerde enerji konusu Türkiye’nin gündemine oturdu.

Karadeniz’de yapılan sondaj çalışmaları sonucunda Tuna-1 (Sakarya) adı verilen alanda 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi tespit edildiği müjdesi verildi.

Arama çalışmaları ve sonucunda tespit edilen rezervin doğrudan ekonomik katkısının yanı sıra enerjide ithalata bağımlılığı azaltması da bekleniyor.

Ayrıca uzmanlar, Türkiye’ye bu alanda kazandıracağı tecrübenin buna benzer keşiflerin önünü açması anlamında stratejik önem taşıdığını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.