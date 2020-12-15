2019’da Anadolu 500’ün en büyük ikinci şirketi, Cumhuriyet tarihiyle özdeşleşen başarı hikâyesiyle Kardemir oldu.

2019’u 6 milyar TL ciroyla tamamlayan şirket, artan üretim ile satiş hacmi ve katma değerli ürün yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olan Kardemir, ‘Anadolu 500’ araştırmamızda 2019 yıl sonu verilerine göre, cirosal sıralamada ikinci sırada yer aldı.

2017’de 3 milyar 973 milyon TL olan cirosunu 2018’de yüzde 41 büyümeyle 5 milyar 583 milyon TL’ye çıkaran şirket, geçen yıl da cirosal büyüklükte ikinci olmuştu. Kardemir, 2019’u ise 6 milyar 76 milyon TL satış geliriyle tamamladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için: Dergiburda