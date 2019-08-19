Makine üreticileri Rus ortak arıyor
Makine üreticileri, yüzde 1 pay aldıkları Rusya pazarında ortak aramaya başladı.
Rusya’ya 10 milyar dolarlık yeni ihracat yapabilmenin yollarını arayan sektör temsilcileri, ortak makine üretimi ve üçüncü ülkelere satış konusunda stratejik işbirliği arayışında.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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