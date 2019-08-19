Makine üreticileri Rus ortak arıyor

Ağustos 19, 2019 0 Yorum 93 Okunma
Makine üreticileri Rus ortak arıyor

Makine üreticileri, yüzde 1 pay aldıkları Rusya pazarında ortak aramaya başladı.

Rusya’ya 10 milyar dolarlık yeni ihracat yapabilmenin yollarını arayan sektör temsilcileri, ortak makine üretimi ve üçüncü ülkelere satış konusunda stratejik işbirliği arayışında.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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