Özel markalı ürünler 2019’u 60 milyar TL ile ciro ile kapattı. Pandemi sürecinde büyüme eğilimde olan sektörün beş yıl içinde ise 200 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Şirketler iç pazarın yanı sıra ihracatta da atağa hazırlanıyor. Tüketiciye kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak amacıyla konumlanan özel markalı ürünler (private label -PL) Türkiye’de hızlı büyüme ivmesiyle dikkat çekiyor.

Gıdadan kozmetiğe, kişisel bakım ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapan şirketlerin yer aldığı PL sektörü, her yıl çift haneli büyüme rakamları ile gelişimini sürdürüyor.

2018’de yüzde 70 büyüyen sektör, 2019’da da yüzde 20 büyümeyle 60 milyar TL ciroya ulaştı. Tüketicinin özel markalı ürünlere ilgisinin ve güveninin artması, ulusal zincirlerin ve indirim marketlerinin şube sayılarını artırmaları ve pandemiyle birlikte evde tüketimin artması gibi önemli unsurlar, bu yıl sektördeki büyümeyi destekliyor.

Bu yılın 75 milyar TL’lik bir hacimle kapatılması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl içinde de PL sektörünün 200 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.