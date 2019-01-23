Sektörler 2019 için ‘özel teşvik’ bekliyor

Ocak 23, 2019 0 Yorum 76 Okunma
Sektörler 2019 için ‘özel teşvik’ bekliyor

Türkiye ekonomisinde yavaşlayan çarklar, üretimi sırtlayan sektörlerde endişe yaratıyor.

Hükümetin açıkladığı bir dizi destek paketine rağmen, sektör temsilcileri her sektör için ayrı ayrı uygulanacak ‘özel teşvik’ talep ediyor.

Ortak talep ise yerli üretimin artırılması.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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