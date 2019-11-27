Türk iş dünyasında global liderler artıyor

Kasım 27, 2019 0 Yorum 69 Okunma
Türk iş dünyasında global liderler artıyor

Türkiye’de STK’lardaki temsil gücü globale uzanan birçok isim var.

Bunlar arasında Erol Kiresepi, Çağatay Baydar, Şadan Kaptanoğlu ve Özgür Tort gibi isimler yer alıyor.

Belirsizlik dönemlerinde çözümcü olmaları, Türk yöneticilerin daha çok öne çıkmasını sağlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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