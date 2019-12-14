1 Soru 1 Yanıt: Duygusal zeka trendinin sebebi nedir?
Duygusal zeka iş dünyasında tekrar popüler oluyor. Bu trendin sebebi nedir? Soruyu bcc Turkey Kurucu Ortağı, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan’a sorduk. İşte yanıtı:
“Duygusal zeka, gitgide hızlanan dünya düzeni içerisinde, kişinin kendi dünyası ve etrafındaki dünya ile bağlı kalabilmesi için kullanacağımız bir zeka türü. Son dönemde dijitalleşme ve yapay zeka kavramları iş dünyasında duygusal zekanın önemini artırdı. Yapay zeka pek çok farklı şeyi yapabiliyor.
İnsan burada duygusal zekasıyla farklılaşıyor. Çünkü dijitalleşme her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da hiçbirimiz karşımızda sadece otomatik cevaplar veren bir robot ile iletişim kurak istemiyoruz. Bunu gören şirketler gerek satışı gerekse çalışanların bağlılığını arttırmak için duygusal zeka konusuna odaklanmaya başladı.
Pek çok şirket bu konuda çalışanlarına eğitim verdiriyor. Bu örneklerin önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz.”
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