Hepsiburada’da atama
Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’da strateji grup başkanı pozisyonuna, halihazırda Doğan Online’nın yurtiçi ve yurtdışı yatırım süreçlerinin planlanması ve yeni start up projelerin yönetimi görevini yürüten Murat Büyümez getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2018 yılının başında Doğan Online ailesine katılan Murat Büyümez, yeni görevinde önceki sorumluluklarına ek olarak, Hepsiburada’da strateji ve planlama, insan kaynakları, hukuk ve regülasyon, e-ihracat iş kollarının yönetiminden sorumlu olacak.
Büyümez, kariyerine J.P. Morgan Londra ofisinde şirket birleşmeleri ve satın almaları alanında başladı. Sonrasında Doğu Avrupa’nın en büyük girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Mid Europa Partners şirketinde farklı yönetsel rollerde çalıştı.
Bu sırada eş zamanlı olarak Türkiye, Romanya ve Sırbistan’da Kent Sağlık Grubu, Regina Maria, CMC Turkey, Medigroup gibi uluslararası şirketlerin yönetim kurulu üyesi olarak da görev aldı.
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