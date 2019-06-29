Farklı müşteri segmentlerindeki branşlara odaklanacağız
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanlarında hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yılında ‘Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi’ olarak kuruldu.
Halka açık ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortaları, bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamında en büyük fon yaratan şirket olma özelliğini taşıyor.
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Bireysel emeklilik ile otomatik katılım kapsamında yer alan 1,7 milyonu aşkın katılımcı sayısıyla sektörde en fazla katılımcıya sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik, sistemde lider pozisyonda bulunuyor.
Sistemden emekli olan kişi sayısına bakıldığında da şirket, sistem emeklilerinin yüzde 25’ine sahip. Bu yıl Anadolu Hayat Emeklilik, 29’ncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
KADIN ORANI YÜKSEK
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin geldiği nokta ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Anadolu Hayat Emeklilik’in genç nüfusuna ve kadın çalışan oranının yüksekliğine dikkat çeken Uğur Erkan, “Sektör ortalamasının üzerinde genç katılımcıya sahip olmanın yanı sıra işveren olarak da gençlerin çalışmak istediği ve yoğun ilgi gösterdiği bir şirket olmanın memnuniyetini yaşıyoruz” diyor.
Ayrıca insan kaynakları stratejilerinin tamamında fırsat eşitliğini gözettiklerini belirten Uğur Erkan, “Bunun bir sonucu olarak, sigorta sektöründeki kadın çalışan oranının üzerinde bir orana sahibiz.
Şirketimizin insan kaynağının yüzde 62’si kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda orta ve üst düzey yöneticiler içerisindeki kadın oranında da yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz ve bundan mutluluk duyuyoruz” diyor.
18,7 MİLYAR FON BÜYÜKLÜĞÜ
M. Uğur Erkan, Anadolu Hayat Emeklilik’in dengeli ve kârlı büyümesini sürdürerek bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamında 1 milyon 750 bini aşkın katılımcı sayısı ile bu alanda sektör lideri konumuna geldiğini ve devlet katkısı dâhil 18,7 milyar TL fon büyüklüğüne; hayat sigortası branşında ise nisan ayı itibarıyla 250 milyon TL’nin üzerinde prim üretimine ulaştığının bilgisini veriyor.
M. Uğur Erkan konuşmasına şöyle devam ediyor: “Bu yıl Anadolu Hayat Emeklilik olarak, otomatik katılım kapsamı dışında kalan genç, ev hanımı, çiftçi, esnaf gibi müşteri segmentleri ile farklı yaşam evrelerindeki ihtiyaçlara yönelik olarak düzenli birikim yapma olanağı sağlayan bireysel emeklilik planlarına ve çeşitli yaşamsal riskleri teminat altına alan hayat sigortalarına odaklanacağız.
İnanıyorum ki 29’uncu yılımız da hem hayat sigortası hem de bireysel emeklilik branşlarında yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olacak.”
SORUN YANITLAYALIM…
KATKI PAYI ÖDEMELERİNİ HANGİ ÖDEME ARAÇLARIYLA YAPABİLİRİZ?
Emeklilik şirketleri katkı payı ödemelerinizle ilgili size farklı ödeme aracı olanakları sunabilir. Havale/EFT yoluyla ödeme yapabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizin banka hesap numarası ile yapılabilmesi için ilgili bankada tanımlı hesabınız olması gerekir.
Kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz. Emeklilik şirketleri, katkı payının ödenmesi ile ilgili olarak bankalarla hizmet anlaşması imzalar.
Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde bankalar, katılımcılardan tahsil ettikleri parayı hizmet anlaşmasında belirlenen blokaj süresi sonunda emeklilik şirketine intikal ettirirler.
Blokaj süresi şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Bu koşulun olması durumunda, ödediğiniz katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilir.
“BIST 100 ENDEKSİ BENZER ÜLKELERE GÖRE İYİ BİR HAFTA GEÇİRDİ
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçtiğimiz haftayı pozitif kapadı. Bankacılık sektörü ve iletişim sektörü hisseleri genel endeksten daha iyi performans gösterdi.
TL, faizlerdeki düşüş bankacılık endeksi hisselerini olumlu etkilerken TL’deki oynaklığın nispeten düşmüş olması iletişim sektörü hisselerinde olumlu görünüm yaratıyor.
Sigortacılık ve kimya sektörü hisseleri ise genel endeksin altında performans gösterdi. BISTlüü endeksi benzer ülke borsalarına göre daha iyi bir hafta geçirdi.
Yılbaşından bugüne MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine göre yüzde 1ü civarı negatif performansımız bulunuyor.
Negatif ayrışmanın olumluya dönen enflasyon beklentisi ve ihtiyatlı TCMB etkisiyle kapanması beklenebilir. Jeopolitik gelişmeler risk algısını artırma potansiyeli taşıyor.”
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