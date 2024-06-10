Şişecam'dan bazı hisse işlemlerinde inceleme için SPK'ya başvuru

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 31/05/2024 tarihinde Borsa İstanbul’da halka açık paylarımızda görülen işlemler ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikâyetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru 10/06/2024 tarihinde yapılmıştır.