Borsa, zaman zaman geri çekilmeler yaşasa da yükseliş kanalındaki hareketini sürdürüyor. Hisse seçiminin kritik olduğu bu dönemde, 12 aracı kurumun önerdiği hisseleri araştırdık.

Bu süreçte en çok Turkcell, Garanti BBVA, Koza Altın, Erdemir ve Tofaş Oto öneriliyor. Eylül ayını yüzde 6 getiriyle kapatan borsada ekim ayında da olumlu bir seyir görülüyor. Global borsalara paralel yükseliş rallisini sürdüren BİST-100, 21 Eylül’de 1.087’den başladığı yükselişte geçen hafta 1.180’li seviyeleri test etti.

Bu dönemde, yatırımcılar için hisse seçimi de önem arz ediyor. Biz de 12 aracı kurumun model portföylerindeki hisseleri araştırdık. 12 kurum 47 hisse için ‘al’ dedi. Yedi kurumun portföyündeki Turkcell, en çok önerilen hisse oldu. Onu; Garanti BBVA, Koza Altın, Erdemir ve Tofaş Oto takip etti.

Ekim ayında özellikle kur beklentileri önemini koruyor. Genel olarak kurumların kurdaki ve faizlerdeki seyri, ekim sonundan başlayarak açıklanacak üçüncü çeyrek kârlarını ve pandemi koşullarını dikkate alarak portföylerinde güncelleme yaptıklarını da belirtelim.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.