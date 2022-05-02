Borsa dirençli görüntü sergilerken, hisse senedi uzmanların en çok önerdiği yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Biz de 15 kurumun model portföy hisselerini araştırdık. 55 hisse için ‘alım’ önerisi gelirken bu dönemde en çok Garanti, Tüpraş, Kardemir, T. Şişecam ve Tofaş tercih ediliyor.

17 – 30 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Rusya-Ukrayna kriziyle 1.850’ye kadar gerileyen BİST-100; diplomatik çabaların yoğunlaşması ve şirket kârlarının 2022 ilk çeyrekte de güçlü kalacağı beklentileriyle mart ayı boyunca yükseldi.

Mart ayını 2.233’ten kapan borsanın aylık getirisi yüzde 14,8, ilk çeyrekteki getirisi yüzde 20,2 oldu. BİST-100, gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) arasında da olumlu ayrıştı. Martta MSCI-GOÜ Endeksi yüzde 3 gerilerken, BİST-100 dolar bazında yüzde 8 değer kazandı.

BİST’TE DİRENÇLİ GÖRÜNTÜ

Nisan ayı itibarıyla da borsada 2.400’lerin aşıldığı görülüyor. Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; emtia ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ABD Merkez Bankası FED’i daha şahin görüntüyle itebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasaların daha temkinli moda geçeceğini öngören Boğday; ABD’de açıklanacak verilerin ve jeopolitik taraftaki haber akışının izleneceğini kaydediyor.

Tabloyu görmek için görselle tıklayın.

Jeopolitik gerginlik sürecinde iyi bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye’nin risk priminde iyileşme gözlendiği ve BİST’in dirençli görüntü sergilediği görüşündeki Uğur Boğday’a göre; gerilim, istenmeyen sonuçlara varmadığı müddetçe borsada yükseliş isteği sürecek.

Boğday; risk primindeki düşüşün yanı sıra hisse geri alımları, güçlü 2022 beklentileri, yatırım haberleri ve enflasyonist ortamın BİST’i desteklemeye devam etmesini bekliyor.

“BORSANIN RAKİBİ YOK”

Borsaya dair olumlu beklentilerin sürdüğü bu ortamda, uzmanların en çok önerdiği yatırım aracı da hisse olarak öne çıkıyor. 2022 ilk çeyrek bilançolarına ilişkin beklentilerin de oluşmaya başladığı bu dönemde aracı kurumların en çok önerdiği hisseleri araştırdık.

15 kurum toplam 55 hisse için ‘al’ dedi. En çok 10 kurumun portföyündeki Garanti BBVA ve Tüpraş önerildi. Bu iki hisseyi; Kardemir D, T. Şişecam ve Tofaş Oto izledi.

Prim Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Kertmen, borsadaki hisselerin hiç olmadığı kadar ucuz olduğunu söylüyor. “Bunun da bir sonu var. Şirketler çok iyi kâr ederken, fiyatların düşmesi mümkün değil” diyen Kertmen; savaş nedeniyle Türkiye’de ihracatın ve üretime yatırımın daha da artacağını öngörüyor.

Bu nedenle borsanın rakibi olmadığını düşünen Tunç Kertmen; ihracat yapan, döviz borcu olmayan ve büyüyen şirketlere portföylerde yer verilebileceği görüşünü paylaşıyor. Yabancı yatırımcıların hisse sahiplik oranının en dipte olduğunu, bir miktar yabancı girişinin piyasayı daha yukarı taşıyacağını kaydeden Kertmen; temettü ödemeleri ile Garanti hisselerinin BBVA Grubu tarafından geri alımıyla gelecek olan TL’nin piyasaya güç vereceğini de sözlerine ekliyor.

THY PORTFÖYE GİRDİ

Ak Yatırım son revizyonlarla THY’yi eklediği model portföyünden Arçelik ve Karde-mir’i çıkarttı. Ak Yatırım Strateji Müdürü Hakan Aygün; THY’yi özellikle faaliyetlerinde hızlı toparlanma, turizm sektöründe endişelerin aşırı fiyatlanması ve rakiplerine kıyasla avantajlı yapısı nedeniyle tercih ettiklerini kaydediyor.

“Kardemir D; portföye dahil ettiğimiz 6 Ocak’tan 4 Nisan’a kadarki süreçte güçlü getiri elde ederek getiri hedefimizi aştı” diyen Aygün; global demir-çelik hammadde fiyatlarında artan belirsizlik nedeniyle mevcut konjonktürde hisse için artık sınırlı yukarı potansiyel öngörüyor.

Arçelik’i ise sınırlı artış potansiyeli ve artan maliyet baskıları nedeniyle portföyden çıkardıklarını aktaran Hakan Aygün; bu süreçte havacılık, oto, banka ve perakende sektörlerinin hisse bazlı öne çıkmasını bekliyor.

EN ÇOK ÖNERİLEN BEŞ HİSSENİN ÖZEL ANALİZİ

Garanti BBVA: Son beş yıldır yüksek kredi portföy getirisi ve serbest sermaye büyüklüğüyle akran banka grubunda öne çıktığı ve en yüksek net faiz marjıyla faaliyet gösterdiği kaydediliyor. Güçlü kredi-mevduat getirisiyle önümüzdeki iki yılda da en yüksek net faiz marjını koruyacağı hesaplanıyor.

Tüpraş: Petrol fiyatlarının ve küresel talebin güçlü seyretmesi Tüpraş’ı olumlu destekliyor. Petrol fiyatlarına bağlı yüksek stok geliri elde edebileceği tahmin ediliyor.

Kardemir D: Ağırlıklı olarak yurtiçi hammadde kullanımıyla maliyet avantajına sahip. Katma değeri yüksek ürünlerin satış gelirleri içindeki payının artması hisseyi olumlu destekleyebilir.

T. Şişecam: Artan talep ve fiyatlama dinamikleri olumlu yansıyor. ABD Wyoming’deki soda külü tesisinden sağlanacak cironun konsolide finansallara dahil edilecek olması ve TL’nin kaybının yurtdışı gelirlere olumlu etkisiyle 2022’de güçlü faaliyet performansı öngörülüyor.

Tofaş Oto: Yurtiçinde satış performansı tatminkâr seyrediyor. Stellantis çatısı altında şirkete verilmesi beklenen projelerin hisse performansını destekleyeceği öngörülüyor. Egea’nın hibrit versiyonu ise ihracat hacimlerini olumlu etkileyebilir.

HİSSELERDE HANGİ YATIRIM TEMALARI ÖNE ÇIKIYOR?

ÖNEMLİ KRİTERLER

Şirket seçimlerimizde; ciro ve kârlılıkta güçlü seyir, temettü potansiyeli ve cazip değerlemeleri dikkate alıyoruz. 79,50 TL hedef fiyat belirlediğimiz Migros’un güçlü ciro beklentisi ve net pozitif döviz pozisyonuyla kâra geçmesini ve temettü potansiyeli yaratmasını bekliyoruz.

36,50 TL hedef fiyat öngördüğümüz Tekfen, gübre tarafında yüksek nakit yaratma potansiyeliyle ve taahhüt tarafındaki iyileşmeyle öne çıkıyor. Emlak GYO’da hedef fiyatımız 3,50 TL. Yüksek konut fiyatları ve emlak yatırımlarına dair artan iştah şirketi destekliyor.

Aşılmaların artmasıyla Pegasus’un yolcu trafiğinin toparlanacağını ve gelirlerin artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, 137 TL. 183 TL hedef fiyatla listemizde yer alan Koza Altın; cari rezervleri için hesapladığımız net aktif değerine (NAD) göre düşük fiyatlanıyor. Ons altın fiyatlarında artış olasılığı da şirket için destekleyici.

POTANSİYEL NEREDE?

Küresel talep, döviz bazında gelirleri, güçlü ürün portföyüyle avantajlı konumdaki Türk Traktör’de 305 TL hedef fiyatımız var. Koç Holding’i; 45,30 TL hedef fiyatla, NAD’a göre yüksek iskontosu ve döviz pozisyonu nedeniyle tercih ediyoruz.

Garanti BBVA’yı güçlü sermaye yapısı, temkinli karşılık politikaları, kârlılığı ve cazip değerlemesiyle beğeniyor, 14,54 TL hedef fiyat öngörüyoruz. 100,10 TL hedef koyduğumuz BİM’i, yüksek enflasyon ortamında sunduğu cazip getiri potansiyeli, talepte zayıflama ve pazar payı kaybetme riskinin düşük olmasıyla beğeniyoruz.

Rafineri marjlarında iyileşme, jet yakıtı gibi katma değerli ürünlere artan talebi ve döviz bazlı gelirlerini olumlu bulduğumuz Tüpraş’ta hedefimiz 210,60 TL. Marjlarda daralma senaryosunda dahi cazip bulduğumuz Kardemir’in temettü potansiyelini de beğeniyoruz.