2.280’leri gördüğü 2021’i yüzde 25,8 getiriyle 1.858’den tamamlayan BİST, 2022’ye yükselişle başladı.

Uzmanlara göre, geri çekilmeler orta vadeli yatırımcılar için fırsat olabilir. 15 kurum 56 hissede ‘al’ derken en çok Garanti, Akbank, Erdemir, T. Şişecam, Tekfen, Tüpraş beğeniliyor.

16 Aralık 2021’de 2.279’dan kapanarak rekor kıran BİST-100; 4 Ocak-16 Aralık 2021 arasında yüzde 52 yükseldi.

Ancak aralık ayının ikinci yarısındaki satışlarla endeks, 2021’i yüzde 25,8 getiriyle 1.858’den tamamladı.

2022’ye ise güçlü başlayan BİST-100, mevcutta 2.000’lerin üzerinde seyrediyor.

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