Yüksek enflasyon ortamında TL varlıklar içinde BİST’in tek alternatif yatırım aracı olarak görülmesi, güçlü performansta ana etken oluyor. Bu ortamda 16 kurum, toplam 47 hisse için ‘al’ diyor.

En çok önerilen hisseler; BİM, Tüpraş, Akbank, T. Şişecam ve THY olarak sıralanıyor. Ekim ayında yeniden atağa geçen BİST-100 Endeksi’nin özellikle 20 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından iyimserliğini ve pozitif ayrışmasını artırarak sürdürdüğü görülüyor.

BİST-100’ün yüzde 25,1 yükselişle 3.978 seviyesinden kapattığı ekim ayını, BİST-Bankacılık Endeksi yüzde 25,9, BİST-Sınai Endeksi de yüzde 25,1 yükselişle tamamladı.

Kasım ayına da oldukça olumlu bir trendde başlayan BİST- 100, kasım ayının ilk haftasında yüzde 9’a yakın değer kazanarak 4 Kasım’da kapanışını 4.127 seviyesinden yaptı.

Geçen hafta da atak sürdü ve endeks 10 Kasım’da 4.400 seviyesini de aşmayı başardı. Ünlü & Co Araştırma Kıdemli Müdürü Murat Akyol; küresel risk iştahındaki artışın kısa vadede BİST-100’ü destekleyen ana unsur olduğunu söylüyor.

Akyol; faizlerin düşük seyretmesinin ve enflasyondaki yüksek seyrin de hisse senetlerine yönelimin kuvvetli şekilde korunmasını sağladığı bilgisini veriyor.

BİST-100, teknik açıdan bakıldığında kritik bir seviye olan 4.300 puanı da aştı.

Bu kapsamda endeksin kazanımlarını koruması durumunda 4.500 puana doğru hareket alanı olduğunu öngören Murat Akyol’a göre; 4.300 puanın aşağı yönlü geçilmesi ise kâr satışlarını tetikleyen bir unsur olarak çalışabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.